Re Carlo rifiuta di incassare un miliardo di sterline per aiutare l’economia del Regno Unito

Leggi su amica

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Harry attacca erisponde. Rinunciando a 1,1 miliardi dia favore del popolo britannico. Il sovrano ha detto di no ai profitti di un parco eolico sui terreni della Corona. Preferisce combattere la crisi (foto: Getty) Non è un bel periodo per l’economia mondiale. E, in particolare, per quella britannica. Nonostante il sostegno del governo alle famiglie per pagare le bollette dell’energia, infatti, la crisi si fa sempre più sentire, con l’aumento del costo della vita e i consumi che si contraggono sempre più. ReIII, che tra i vari talenti ha quello di percepire chiaramente l’andamento dell’umore dei suoi sudditi, ha deciso di fare la sua parte. E ha fatto una rinuncia di un’ingente somma di denaro a favore dell’economia britannica che non può che far piacere al suo popolo e dispiacere ai suoi detrattori. ...