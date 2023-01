(Di giovedì 19 gennaio 2023) Con il debutto di nuove tecnologie quali la prima soundbar beamforming al mondo con head-tracking basato su IA e i Blade più potenti di sempre,inaugura il nuovo anno con nuovi dispositivi per i gamer di tutto il mondo mostrati al CES, il leader globale nel lifestyle gaming, si presenta al CESconmostrate in anteprima esclusiva presso il proprio stand. Tra concept e annunci di prodotto, la fiera rappresenta la prima occasione per gamer e appassionati di tecnologia di toccare con manoEdge, il dispositivo gaming portatile per Android di ultima generazione.Edge eEdge 5G: Hands-On esclusivo Sviluppato con display AMOLED da 6,8”, risoluzione ...

tuttoteK

Così è nata Logitech G Hub , mentre al2023 è stata presentataEdge , decisamente più giovane, eppure ne manca una all'appello: il suo nome è Abxylute ed è un progetto meno noto ma non per ......Rhythm Display News PC Gli innovativi dispositivi e accessori per PCinnovazione News Come accedere ai voucher aziendali di Regione Lombardia gaming News JBL annuncia nuove novità al2023 ... Razer al CES 2023: con nuovissime innovazioni tecnologiche Razer porta l'innovazione nel gaming oltre i limiti, con annunci entusiasmanti al CES 2023, l’azienda inaugura il nuovo anno con nuovi dispositivi.Razer era presente al Ces 2023 e nel suo stand ha portato tantissime, entusiasmanti novità. Tra concept e annunci di prodotto, la fiera ha rappresentato la prima occasione per gamer ...