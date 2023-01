Pianeta Milan

Secondo i dati deldello Sports Business Group di, per il secondo anno consecutivo è il Manchester City in testa alla classifica con i ricavi a 731 milioni di euro, seguita dal Real ...A svelarlo è l'ultimodella Football Money League . Il Manchester City comanda la classifica, compilata dalla società di contabilità, con un fatturato di 619 milioni di sterline ... Rapporto Deloitte, il Milan nella top ricavi in Europa (ANSA) - MILANO, 19 GEN - Per il secondo anno consecutivo il Manchester City è prima per ricavi tra le squadre di calcio (731 milioni di euro totali), seguito da Real Madrid (714 milioni) ...Continua il dominio economico-finanziario del calcio inglese. Anzi, aumenta, visto che per la prima volta i club di Premier league rappresentano più della metà della Top 20 della Footbal money league, ...