Raid No Vax all’università | perquisizioni e tre denunce

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bergamo. Manifesti, volantini, adesivi, bombolette spray di colore rosso e vestiti macchiati di vernice rossa. È quanto è stato trovato a casa di una donna di 26 anni residente in provincia di Bergamo, e due uomini di 68 e 49 anni, residenti rispettivamente nelle province di Brescia e Como, durante una perquisizione della polizia. I tre sono stati denunciati in quanto sarebbero gli autori delle scritte No Vax con le quali sono stati imbrattati i muri della sede dell’università di via dei Caniana. Ilvandalico risale allo scorso 13 dicembre. I poliziotti della Digos di Bergamo hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili ed hanno individuato i tre soggetti per i quali la procura ha emesso un decreto di perquisizione. Nei tre appartamenti è stato trovato e sequestrato numeroso materiale riconducibile al sodalizio, molto attivo sul social ...