Rai | ok ad ampliamento Vigilanza | passa da 40 a 42 membri

La Svolta

...è stato reso noto alle cronache per gli appelli della famiglia d'origine alla trasmissione'Chi ... in seguito la Regione ha finanziato l'della struttura di via Decollati. E anche nei ......è stato reso noto alle cronache per gli appelli della famiglia d'origine alla trasmissione'Chi ... in seguito la Regione ha finanziato l'della struttura di via Decollati. E anche in ... Ultimo'ora: Rai: ok ad ampliamento Vigilanza, passa da 40 a 42 ... E' morto questa mattina a Palermo Biagio Conte, 59 anni, missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo dove nel 1993 aveva fondato la Missione S ...