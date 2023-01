“Quella volta che ho scoperto di essere cornuta” | la confessione di Antonella Clerici

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Amicizia, amore, ma anche i momenti più complicati:, amata conduttrice televisiva, si è sbottonata sulla propria vita parlando un po’ di tutto: degli uomini, dell’affetto che nutre per una collega e non solo. Infatti è anche tornata indietro con la memoria ain cui hadi, un tradimento finito in prima pagina sui giornali di gossip., come avevail tradimento C’è chi scopre il tradimento guardando il cellulare dell’altra persona, oppure chi se ne accorge da piccoli dettagli rivelatori e ancora chi lo viene a sapere grazie a una terza persona. Pernon è andata così. Amata conduttrice ...

Rolling Stone Italia

Di fronte al diniego la minaccia, come nei casi di revenge porn, era ovviamentedi divulgare ...e modesto giro di prostituzione procacciando alle signore clienti interessati e facendo ogni...Questa, comunque, non è certo la primache l'azienda della 'mela morsicata' viene accusata di ... La situazione, tra l'altro, ricorda molto da vicinoverificatasi settimane addietro in ... Quella volta in cui David Bowie parlò della sua bisessualità a 'Mixer' E se la vita professionale è ricca e impegnativa, quella personale le regala altrettante soddisfazioni: da diversi anni infatti è fidanzata con Vittorio Garrone e le cose tra loro procedono a gonfie ...E, soprattutto, se ha già colpito. Al momento si esclude infatti si tratti di una persona nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ma la recente aggressione – quella volta, a scopo di ...