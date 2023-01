Quattro motivi per non alzare le barricate contro il Mes. L’analisi di Ferretti

(Di giovedì 19 gennaio 2023) È ormai ben noto che tutti i governi, compreso quello italiano, hanno già dato da tempo il loro assenso alle modifiche al funzionamento del Mes, il “Fondo salva stati” ideato nel 2010 a tutela della stabilità finanziaria dell’Eurozona. Come è altrettanto noto che tutti i Parlamenti hanno già ratificato questi accordi ad eccezione di quello italiano. E questo a causa della presenza di uno schieramento politico, dentro e fuori la maggioranza, storicamente contrario al Mes in quanto accusato di minacciare, in caso di suo intervento, la sovranità nazionale dei paesi in difficoltà. Ora il punto, banalmente, è questo: siamo proprio sicuri di perseguire l’interesse dell’Italia dando fuoco ai copertoni ed alzando improvvisateil Mes? Oltretutto nel più totale isolamento? Probabilmente no, per almeno 4 buonicui sono ...

Il Sole 24 ORE

... in circa tre mesi di legislatura sono giàle iniziative antiabortiste presentate dai ... in una struttura pubblica, nei primi tre mesi di gestazione e tra il quarto e il quinto mese per...... per finalità non strumentali alla formazione universitaria, un elicottero eautovetture di lusso, delle quali due sono oggetto del provvedimento di sequestro. Per gli stessi, l'ente ... 4 Motivi per cui l’apprendimento su misura dell'inglese fa bene alle aziende Siamo proprio sicuri di perseguire l’interesse dell’Italia dando fuoco ai copertoni ed alzando improvvisate barricate contro il MesAkim era un pastore dell’Anatolia di nove mesi. Il proprietario di un altro cane sferrò diverse coltellate al cucciolo. I fatti risalgono al 2020 ...