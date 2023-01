Quanto pagano | la rivelazione choc di Costantino | che fine ha fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) "Farò una prima serata Rai. Per il resto, non vado in tv perché ormaipoco":Vitagliano, storico tronista di Uomini e donne, parla a ben vent'anni dall'esperienza che lo ha reso noto al grande pubblico, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Intervistato dal Corriere della Sera, il 48enne ha ripercorso gli anni dorati del successo arrivato in maniera inaspettata per lui: "Pensavo: io non sono nessuno, ho la terza media, veramente riesco a muovere tutta 'sta roba? E, allora, pompavo più che potevo". "Arrivavo al Billionaire e c'era la folla fuori solo per vedermi entrare - ha raccontato-. Arrivavo alle tre di notte, col volo privato, dopo averil giro delle discoteche d'Italia, tre a sera". Con i primi guadagni - ha proseguito nell'intervista - ha ...