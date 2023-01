Quale è lo stato della Telemedicina in Italia? Intervista a Antonio Vittorino Gaddi

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Inesiste, dal 2007, la Societàna di(S.I.T.) che nasce come società medico-scientifica senza scopo di lucro e senza finalità sindacali – come spiegato sul sito – e che agisce per mettere le basisanità del futuro (e del presente, considerato il periodo di pandemia) così come predisposto dai ministriSalute UE già a maggio 2003. Cosa fa, in termini pratici, la Societàna di? Essa si «orienta anche alla educazione dei pazienti e cittadini, alla formazione del personale, si fonda sulla ricerca clinica e tecnologica, e mira a superare non solo confini di spazio e di tempo, ma tutte le barriere che impedisco o riducono l’efficienza degli atti medici». Inoltre, la Società ha un ruolo attivo – attraverso una rete ...