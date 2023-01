Qatargate | pg chiede atti su stato carceri Belgio per consegna commercialista Panzeri

la Repubblica

Leggi anche >, Atenea Panama informazioni sui conti di Eva Kaili: '20 milioni trasferiti da Doha' 'Come nel Medioevo' 'La luce - continua Dimitrakopoulos - è stata accesa in ...... si trova detenuta in carcere in Belgio per lo scandaloe anche da dietro le sbarre ... Secondo quanto riferito dall'avvocato, che con André Risopoulosa gran voce la scarcerazione della ... Qatargate, la Grecia chiede a Panama informazioni su alcuni conti che sarebbero legati a Kaili «È una tortura». Il legale di Eva Kaili lo ripete a più riprese. «Da mercoledì 11 gennaio a venerdì 13 gennaio Eva Kaili è stata ...I legali di Eva Kaili, ex vicepresidentessa del Pe, indagata nello scandalo Qatargate, hanno denunciato le torture a cui è stata sottoposta ...