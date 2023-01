Qatargate | l’accusa dei legali di Eva Kaili | «Sottoposta in carcere a condizione di tortura»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva«è stataa unadiinla scorsa settimana». A denunciarlo sono i suoi, Mihalis Dimitrakopoulos e André Risopoulos, al termine dell’udienza sul riesame della custodia cautelare. In sei settimane di detenzione, sottolineano gli avvocati, la politica greca ha potuto vedere la figlioletta di 23 mesi soltanto due volte: una scelta che igreci definiscono «una rottura con il buonsenso in relazione alla situazione». Gli avvocati della politica greca, che continuano a chiedere la scarcerazione della stessa «con misure alternative come il braccialetto elettronico o altre misure simili», hanno ribadito l’innocenza della loro assistita e sottolineato come ...

Open

In tal caso,'imputata "dovrà comparire entro quindici giorni ..."dovrà comparire entro quindici giorni dinanzi alla camera d'... la politica ellenica detenuta per il"ha sempre ......federale di Bruxelles sul cosiddetto scandalo del '', ha ...'ex eurodeputato italiano indagato principale dell'inchiesta, ... 'Eva Kaili e' sotto, ma c'e' sempre la presunzione di ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere almeno per un altro mese. Gli ...