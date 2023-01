Qatargate | gli avvocati della Kaili denunciano | ' Torturata in carcere'

Sky Tg24

I legali di Eva Kaili , ex vicepresidente del Parlamento Ue arrestata nell'ambito dell'inchiesta, hanno chiesto che venga scarcerata al più presto e che le siano concessi i domiciliari con il braccialetto elettronico. Ma non solo. I due avvocati, Mihalis Dimitrakopoulos e André ...Sono stati i due legali, Mihalis Dimitrakopoulos e André Risopoulos, dell'ex - vice - presidente dell'Europarlamento a denunciarlo: Eva Kaili è stata sottoposta a una condizione di tortura in carcere ... Qatargate, gli avvocati di Eva Kaili: "Ha subito tortura in carcere" Qatargate, gli avvocati di Eva Kalili sono scioccati dal trattamento della loro assistita: "Sottoposta a tortura. Chiediamo la sua scarcerazione." ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...