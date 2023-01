Qatargate | Eva Kaili resta in carcere Gli avvocati | Sottoposta a tortura in isolamento

TGCOM

...'torture medievali' il legale diKaili, l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo arrestata nell'ambito dello scandalo delle influenze estere nei palazzi europei chiamato dalla stampa, ...Lo ha dichiarato l'avvocato dell'europarlamentare grecaKaili, Michalis Dimitrakopoulos, uscendo dall'udienza di convalida della carcerazione al Tribunale di Bruxelles. Kaili 'sta vivendo un ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere | Gli avvocati: "Sottoposta a tortura durante la reclusione" L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, detenuta nel carcere di Haren dal 9 dicembre scorso nell'ambito del Qatargate, dovrà restare ancora in carcere per almeno un altro mese. Lo si è ...L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, detenuta nel carcere di Haren dal 9 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta Qatargate, dovrà restare in carcere per almeno un altro mese. Lo si ...