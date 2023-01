Qatargate | Eva Kaili resta in carcere almeno per un altro mese Gli avvocati greci | «Sottoposta a condizione di tortura»

TGCOM

INVIATO A BRUXELLES.Kaili è stata "torturata": è l'accusa del suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos, al termine dell'... coinvolta nell'inchiesta sul. Resterà dunque in carcere, dove si ...Kaili rimane in carcere. Lo si apprende da un comunicato rilasciato dalla Procura federale belga dopo l'udienza alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles, che si è svolta oggi. Come si ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere | Gli avvocati: "Sottoposta a tortura durante la reclusione" Non è lui la mente del Qatargate. E in ogni caso ha tutto il diritto di difendersi e collaborare da pentito, come la giustizia belga concede nella sua legge d'ispirazione tutta ...L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, arrestata nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, dovrà restare ancora in carcere per almeno un altro mese. Lo riferisce la Procura federale del ...