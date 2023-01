Calcio e Finanza

... che dopo il Mondiale inha firmato per il club arabo dell'Al Nassr, rischia di compromettere ...della Guardia di Finanza nello studio dell'avvocato Federico Restano (a Torino) il 23 marzo, ...Saudi Arabia's goalkeeper #21 Mohammed Al - Owais (R) hits Saudi Arabia's defender #13 Yasser Al - Shahrani (C) in the head during theWorld Cup Group C football match between Argentina ... Qatar 2022, quasi 1,5 mld di spettatori globali per la finale Un mese fa alzava la Coppa del Mondo, contro il Milan ha conquistato la Supercoppa firmando la rete della sicurezza. E' già a quota 12 in stagione e dopo Qatar 2022 è ancora più leader ...Il flusso di denaro proveniente dal Qatar era sempre più importante, i contanti si accumulavano e c’era quindi bisogno di un modo diverso, più discreto, all’apparenza “legale” di gestire le presunte m ...