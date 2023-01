Pur di far Commedia | Paolo Belli in anteprima nazionale al Teatro Diana di Nocera mercoledì 25

Il Sole 24 ORE

Paolo Belli torna in teatro con "diCommedia": l'anteprima nazionale si terrà al Teatro Diana di Nocera Inferiore mercoledì 25 gennaio alle 20:45 ( vendita al botteghino, dal martedì al sabato dalle 18 alle 20, info 328 ...... io ricordo la capacità che aveva Salvatore disì che ognuno desse il meglio di sé anche in ... dato che a quest'oraprovando vari numeri, al telefono […] Cronaca Autofiori annuncia i ... Paolo Belli torna a teatro e diverte con "Pur di far commedia" - Il Sole ... Paolo Belli torna in teatro con “Pur di far Commedia”: l’anteprima nazionale si terrà al Teatro Diana di Nocera Inferiore mercoledì 25 gennaio alle 2 ...Scopriamo insieme Tchia, un'esperienza sandbox sviluppata da Awaceb, un team formatosi in Nuova Caledonia per raccontare la sua terra natia.