PSG e Al-Nassr | la sfida Messi-Ronaldo in diretta tv in Italia

Fanpage.it

Dall'altra una selezione dei migliori calciatori di Al - Hilal e Al -, la squadra che ha ... Il quale però sembra orientato a rinnovare il contratto in scadenza col...indosserà la maglia dell'Al -, infatti scenderà in campo in una squadra mista composta da alcuni compagni del suo nuovo team e dai rivali cittadini dell'Al Hilal, in un'amichevole contro ilA partecipare al torneo saranno il PSG e una selezione delle squadre di Al-Nassr e Al-Hilal. Sarà anche il debutto assoluto per CR7 col nuovo club saudita, l’Al-Nassr, vista la squalifica che ne ha ...Sport - Messi contro Ronaldo, dove vedere l'amichevole in programma domani tra il portoghese e l'argentino. Milioni in arrivo per i .... Nassr e dell'Al - Hilal ...