Psg-Al Hilal Al Nassr | Messi e Ronaldo in gol | sul campo si ignorano | poi l’abbraccio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A Ryiad, all’indomani della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, stanno giocando una gara amichevole il Paris Saint-Germain di Lionele l’Aldi Cristiano. Nel corso del primo tempo entrambi i calciatori sono andati a segno, ma nel confronto diretto si sono quasi completamente ignorati: non ci sono stati incroci di sguardi o abbracci tra i due fenomeni del calcio mondiale in, ma all’intervallo ecco che arriva il primo contatto tra i diretti interessati, che si cercano e si abbracciano.Ad ogni modo per CR7 si tratta dell’esordio in terra saudita e del ritorno al gol dopo un lungo periodo, dato che l’ultima rete messa a segno risaliva alla fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022.pic.twitter.com/m8Py0MeuOK — EuroFoot (@eurofootcom) January 19, ...

Corriere dello Sport

