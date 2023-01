Psg-Al Hilal Al Nassr | Messi e Ronaldo in gol | ma sul campo si ignorano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A Ryiad, all’indomani della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, stanno giocando una gara amichevole il Paris Saint-Germain di Lionele l’Aldi Cristiano. Nel corso del primo tempo entrambi i calciatori sono andati a segno, ma nel confronto diretto si sono quasi completamente ignorati: non ci sono stati incroci di sguardi o abbracci tra i due fenomeni del calcio mondiale. In quella che potrebbe essere l’ultima sfida in carriera tra, dunque, per ora non c’è stato contatto tra i diretti interessati e, forse, bisognerà aspettare il triplice fischio. Ad ogni modo per CR7 si tratta dell’esordio in terra saudita e del ritorno al gol dopo un lungo periodo, dato che l’ultima rete messa a segno risaliva alla fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. SportFace.

Corriere dello Sport

... Cristiano Ronaldo non indosserà la maglia dell' Al - Nassr , visto che scenderà in campo in una squadra mista composta da alcuni dei suoi compagni e dai rivali cittadini dell' Al...Dopo appena tre minuti il Paris Saint - Germain passa in vantaggio nell'amichevole contro l' Aled Al Nassr . Ad andare a segno è il solito Lionel Messi , fresco campione del mondo, che in quello che potrebbe essere l'ultimo confronto con Cristiano Ronaldo, mette subito a referto il primo ... Al Nassr&Al Hilal All Stars-Psg diretta 1-1: espulso Bernat Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si sono ritrovati uno di fronte all'altro in Arabia Saudita. Al momento hanno segnato entrambi.Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match All Nassr/Al Hilal-Psg in diretta dal prepartita al risultato finale. Giovedì 19 Gennaio ...