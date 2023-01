Psg-Al Hilal Al Nassr | gol di Messi dopo tre minuti nell’amichevole contro Ronaldo VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023)appena treil Paris Saint-Germain passa in vantaggiol’Aled Al. Ad andare a segno è il solito Lionel, fresco campione del mondo, che in quello che potrebbe essere l’ultimo confronto con Cristiano, mette subito a referto il primo punto a suo favore. L’argentino, imbeccato da un perfetto assist di Neymar, si è presentato da solo davanti al portiere e l’ha scavalcato con un tocco delizioso, insaccando la palla in rete. Ecco ildella marcatura messa a referto da. SportFace.

