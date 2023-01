Pronto a tutto per non morire | l' ultima disperata mossa di Di Maio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Luigi Diin cerca di impiego. Dopo essere rimasto senza poltrona, e pure senza fidanzata, per l'ex ministro è iniziata (da tempo) la caccia. D'altronde, come dimenticare il flop del 25 settembre. Quel giorno il vicepresidente della Camera più giovane della storia - dopo l'iconico volo in pizzeria: iconico perché si è andato a schiantare - è uscito dalla porta principale del Parlamento. Giggino ha salutato il Movimento 5 Stelle e ha dato vita al gruppo "Insieme per il Futuro". Un'ideona, gli sembrava a quei tempi, tanto che i Cinque Stelle che l'hanno seguito non sono stati pochi: oltre sessanta. Ma la realtà si è subito palesata. E più amara che mai. Capendo di non poter andare lontano, Disi è unito a Bruno Tabacci, vecchia volpe in Parlamento e "salvatore di poltrone". Ecco allora "Impegno Civico", con il quale Giggino si è presentato alle ...