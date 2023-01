Processo migranti | Di Donato rende spontanee dichiarazioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta l’udienza dibattimentale dela carico di DiPaolo ed altre 36 persone chiamate a giudizio per la gestione dei centri. Paolo Di, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Pietro Farina, ha deciso direquando, durante l’istruttoria dibattimentale, l’allora presidente dell’associazione “Il sorriso” di Tocco Caudio, Cipriano Antonio, ha dichiarato di non aver ricevuto alcun migrante in assegnazione, benché avesse formalizzato la manifestazione di interesse in Prefettura, lasciando intendere che l’assegnazione avveniva esclusivamente ai centri gestiti dalla cooperativa Maleventum. Il Di, allora,ndo...