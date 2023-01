Prima neve a Milano oggi | le previsioni meteo di giovedì 19 gennaio

LA NAZIONE

... è finito il tempo fiacco e piatto dell'Anticiclone Africano che ci aveva governato da pocodel solstizio d'inverno per una ventina di giorni. NEL DETTAGLIO Giovedì 19. Al nord:in ...Venti centimetri la scorsa notte a Cosola, il paese si è risvegliato ... Prima neve, già pronto il piano di emergenza - Cronaca - lanazione.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...BARGA - Come previsto la neve è arrivata anche se non è facile prevedere se scenderà alle quote collinari di trecento metri come era indicato ieri. Di ...