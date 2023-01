Adnkronos

...con legge elettorale a due turni come quella dei sindaci " Così Carloleader di Azione uscendo dall'incontro con la Ministre Casellati in merito alle riforme istituzionali e......rappresentato il fatto che noi siamo nettamente contrari e non disponibili sulper ... Così il leader di Azione Carlodopo l'incontro con il ministro delle Riforme Maria ... Riforme, Calenda: "No netto a presidenzialismo" Giovedì, 19 gennaio 2023 Home > aiTv > Presidenzialismo, Calenda: “Detto a Casellati che siamo contrari, favorevoli a premierato” (Agenzia Vista) Roma 19 Gennaio 2023 “Grazie alla Casellati per averci ...(Adnkronos) – “Abbiamo rappresentato il fatto che noi siamo nettamente contrari e non disponibili sul presidenzialismo per la ragione molto semplice che il presidente della Repubblica è l’unica istitu ...