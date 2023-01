Premier League | tifoso entra in campo e fa un selfie con Casemiro | arrestato

Il Veggente

In particolare in, dove Zaniolo piace a West Ham, Leicester, Arsenal e Newcastle , ma occhio anche al Borussia Dortmund . La Roma, comunque, è intenzionata a sedersi al tavolo solo di ...... per la gioia di diversi club della" Chelsea su tutti " che potrebbero, riporta Agipronews, manifestare presto il proprio interesse per uno degli esterni più apprezzati in ambito ... I pronostici di mercoledì 18 gennaio: Supercoppa Italiana, Premier League Premier League, un tifoso entra in campo e fa un selfie con Casemiro: arrestato lui, il brasiliano viene ammonito e salterà il match con l'Arsenal ...E se Cristiano Giuntoli proseguisse la sua carriera in Premier League Il lavoro svolto dal Direttore Sportivo del Napoli in questi ultimi anni non sarebbe passato inosservato Oltremanica, dove ...