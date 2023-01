Premier League 2022 23 | il Manchester City vince in rimonta | Tottenham battuto 4-2

Il Veggente

Come riporta Footmercato , uno degli obiettivi dei bretoni è Arnaut Danjuma , nazionale olandese del Villarreal che sembrava a un passo dalla, con Bournemouth e Aston Villa da tempo ...Incredibile avvio di ripresa per il Manchester City , nel corso del match dicontro il Tottenham . Gli uomini di Guardiola hanno infatti prima accorciato con Alvarez al 51 , abile a mettere in porta da due passi, e poi hanno pareggiato con Haaland al 53 , con un ... Pronostici giovedì 19 gennaio: Coppa Italia, Premier League, Coppa del Re Manchester City-Tottenham si stanno affrontando in Premier League, al 45' sono avanti gli Spurs di Antonio Conte Manchester City-Tottenham si stanno affrontando in Premier League, al 45' sono avanti g ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...