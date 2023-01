ilmattino.it

Terremoto ail 19 gennaio 2023 L'epicentro è localizzato nei pressi della Solfatara diad una profondità di 3 chilometri. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV - ...è stata sentita nell'intero territorio comunale. In un gruppo Facebook sui Campi Flegrei una utente ha lasciato questa testimonianza: 'Sentita molto forte con boato e lunga. Ha continuato ... Pozzuoli trema, scossa alle 9,44 avvertita dalla popolazione Una scossa di magnitudo 2.5, a una profondità di tre chilometri, ha fatto tremare stamane, alle 9.44 ... che continua a far registrare un innalzamento del suolo nell’area di Pozzuoli. Che ha raggiunto ...Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma sarebbe avvenuto in zona Campi Flegrei, vicino Pozzuoli, a una profondità di 3 chilometri.