Power Ranger | Amy Jo Johnson spiega perché non tornerà nella speciale reunion

Leggi su screenworld

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Amy Jo, la star di Mighty Morphins che ha interpretato l’originale Pink, Kimberly Hart, nell’amata serie televisiva degli anni ’90, hato recentemente che non parteciperà al prossimoper il 30° anniversario di Netflix, Mighty Morphins: Once & Always, in quanto molto impegnata in ulteriori progetti scollegati al franchise oltre a non aver trovato soddisfacenti i termini dell’accordo proposto. For the record I never said no…I just didn’t say yes to what was offered. But other fun stuff is in-store! Looking forward to watching my friends kick ass! ? #s30 — Amy Jo(@ amyjo) January 18, 2023 Netflix ha ...