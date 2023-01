“Povera bestiola” | Cristiano Malgioglio finisce sulla graticola per colpa di Paris Hilton

(Di giovedì 19 gennaio 2023)non non delude mai i suoi fan neanche su Instagram. Difatti, uno dei recenti video che ha reso noti il paroliere ha ricevuto più di 9mila like. “ È molto sexy e la tua voce è sensuale e bella. Ti amo. Ti amo. A presto” queste sono alcune parole che ha scritto… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Rete Veneta

Ma lanon è morta subito. Il servizio veterinario ha portato il cagnolino in clinica, è morto questa mattina. Oltre alla denuncia, i carabinieri hanno sequestrato al 79enne le armi e ...La, però, non era morta ed è stata quindi recuperata dal Servizio Veterinario nel frattempo allertato. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il cane è deceduto nella mattinata odierna . L'... CITTADELLA | SPARA AL CANE APPENA INVESTITO: DENUNCIATO 79ENNE PADOVA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittadella (Padova) sono intervenuti presso l’abitazione di un 79enne del posto perché segnalato per aver sparato ad un ...E’ successo a Cittadella. Sul posto erano arrivati i carabinieri che erano stati allertati da chi aveva assistito al fatto. Il cane non era morto subito ma è ...