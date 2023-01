Politiche green | rischi e prospettive Gli esperti | “Ha un costo”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Va bene il. Va bene salvare il pianeta. Va bene rendersi indipendenti dal punto di vista energetico rispetto alla Russia e agli idrocarburi che l’Europa non produce più. Però, bisogna essere chiari, con gli italiani e i cittadini europei: tutto questo, questa “rivoluzione copernicana”, non sarà azero. “L’economicità non interessa alla Ue” Lo ha fatto capire, senza mezzi termini, il consigliere di Arera Stefano Saglia. Nel bel mezzo della crisi pandemica e di quella geopolitica, con la guerra in Ucraina e tutto quello che ne consegue, l’Unione Europea ha fatto una scelta molto chiara: non modificare i suoi obiettivi. “Il Consiglio europeo non ha messo in dubbio la transizione energetica – spiega Saglia – Abbiamo deciso che la de-carbonizzazione la dovremo comunque fare e ridurre entro breve tempo il consumo di gas e ...