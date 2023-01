Politecnico di Milano - Il master in Design dellauto compie 15 anni ed è sempre più elettrico

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A marzo inizierà il 15in Transportation & Automobile(TAD) deldi, diventato negliuna fucina di progettisti nel settore automotive, capace di formare giovani talenti tra gli appassionati delle quattro ruote e non solo. In questi tre lustri, il corso dalla forte vocazione internazionale ha visto la presenza di oltre 200 studenti provenienti da ogni parte del mondo, impegnati a realizzare una settantina di concept, con maquette di stile in scala 1:4, partendo proprio dalle tesi. Si tratta di progetti con contenuti fortemente innovativi focalizzati sulla mobilità del futuro, che utilizzano per la quasi totalità propulsioni alternative, a cominciare da quella elettrica. Concept evoluti in gradi di anticipare contenuti e trend stilistici sviluppati successivamente ...

L'azienda è stata fondata da Stefano Mainetti , già ricercatore deldie oggi presidente di WebScience, e da Francesco Micotti, che ricopre invece il ruolo di amministratore ...... si parla, secondo le stime dell'Osservatorio deldi'I Data Center per lo sviluppo dell'ecosistema digitale italiano', di un fatturato, in Italia, di circa 3 miliardi di euro per ... Fashion Week: la sfilata di MSGM al Politecnico di Milano Partiranno nel 2024 i lavori per la costruzione dei primi quattro vertiporti a Citylife, Porta Romana, Linate e Malpensa. I primi voli dovrebbero partire in occasione delle Olimpiadi di Cortina nel 20 ...(Adnkronos) - Il Politecnico di Milano trionfa all’Indy Autonomous Challenge a Las Vegas. La sua monoposto con pilota a intelligenza artificiale sarà nuovamente impegnata in un avvincente gara che ved ...