Poggio Nativo Tre persone di 55 | 42 | e 25 anni due uomini e una donna del luogo arrestati dai Carabinieri per spaccio di droga | coca | hashish e marijuana

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Cronache Cittadine– Idella Stazione di Fara in Sabina hanno tratto in arresto, in flagranza, per detenzione e L'articolo Cronache Cittadine.

Rietinvetrina

Conosciutissimo e ricordato come una 'grande persona' tanto aMirteto quanto adove per anni è stato sposato con una giovane del luogo, Andriano ha sempre avuto per la montagna ......(1) Borbona - (1) Borgo Velino - (1) Borgorose - (2) Cittaducale - (1) Concerviano - (2) Contigliano - (2) Fara in Sabina - (1) Leonessa - (1)Bustone - (2)Mirteto - (1)-... Spacciano hashish, cocaina e marijuana: Carabinieri arrestano tre ... RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno tratto in arresto, in flagranza, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, tre persone, due uomini e una donna del ...I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno tratto in arresto, in flagranza, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, tre persone, due uomini e una donna del luogo, rispettivamente ...