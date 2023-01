Pochi giorni ancora per visitare la mostra Lisetta Carmi Suonare forte alle Gallerie d’Italia di Torino fino al 22 gennaio 2023 Gli anni ’60 e ’70 raccontati come non mai

(Di giovedì 19 gennaio 2023). Suona sempre. Una vita che è polifonia, imparando tutto, osservando senza giudicare, cambiando senza timore, dando senso e valore a ogni piccola cosa.Tra musica, fotografia e spiritualità ha vissuto cinque vite,gli aveva pronosticato Babaji Herakhan Baba, il maestro spirituale che aveva incontrato in India nel 1976 e a cui dedicherà un’infinita devozione. Da lì prende il titolo la bella biografia: “Le cinque vite di” scritta da Giovanna Calvenzi e pubblicata diecifa da Bruno Mondadori editore, esaurita da tempo e ora, fortunatamente, torna in libreria ripubblicata da Contrasto. Raccoglie la vita intensa e decisamente anticonformista di questa donna che definire con una delle sue professioni sarebbe terribilmente riduttivo. ...

