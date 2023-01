Pnrr | Bonafè e De Luca Pd | ' su governance Meloni nel caos'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza il governo non ha le idee chiare. Occorre assolutamente evitare che ritardi e scelte sbagliate compromettano i 27 obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2023 e conseguentemente, l'erogazione della quarta rata da 16 miliardi di euro". Così Simonae Piero De, vicepresidenti dei deputati Pd, in merito alla discussione di oggi alla Camera sull'interrogazione relativa alladel. "Da mesi si susseguono indiscrezioni sulla nuova gestione del Piano e sulle modifiche che la destra vorrebbe chiedere all'Unione Europea: ad oggi però non vi è niente di definito e questorischia di ripercuotersi sulla corretta attuazione degli investimenti. Peraltro il Parlamento è stato finora completamente ...