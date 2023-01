Pionieri Queer Giovanni Comisso | il poeta-soldato che scrisse di sessualità oltre i confini

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 19 gennaio 2023)(1895-1969) è una delle personalità più interessanti della letteratura italiana del ‘900. Vitalista, irridente, ha posto sempre laal centro della propria opera; forse ancora oggi rimane valida la definizione, celebre, che dette della sua opera Goffredo Parise, allievo prediletto, parlando di “pan“. Cronache dalla Grande Guerra per “liberare se stesso” La sua esperienza di scrittore si lega alla Grande Guerra: parte volontario soprattutto per “liberare se stesso” e godere a pieno della vita, di quella esperienza crudele dirà poi, con toni che furono giudicati antieroici, nello splendido “Giorni di guerra” del 1930, in cui trova il senso soprattutto di una prepotente urgenza biologica, che supera ogni retorica patriottica. Nel 1919 fu a Fiume e militò con i legionari di D’Annunzio ...