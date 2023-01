(Di giovedì 19 gennaio 2023) Stefano, dopo ladi Riad contro l'Inter nella finale di Supercoppa, non nasconde la delusione. Ecco le sue parole: "Primo tempo non all', così è diventata una partita complicata.

La Gazzetta dello Sport

...- Stefanomastica amaro. Il tecnico rossonero è deluso al termine della Supercoppa italiana, vinta dall'Inter per 3 - 0. Ai microfoni Mediaset l'allenatore del Milan analizza lae ...Stefano, dopo ladi Riad contro l'Inter nella finale di Supercoppa, non nasconde la delusione. Ecco le sue parole: "Primo tempo non all'altezza, così è diventata una partita complicata. Nel ... Pioli: "Sconfitta che fa male. Noi non all'altezza, fatichiamo a rimanere squadra..." Prosegue il periodo negativo in casa Milan. In seguito alla sconfitta rimediata dai rossoneri in finale di Spercoppa Italiana contro l'Inter, l'allenatore del Diavolo, Stefano Pioli ha parlato della p ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter.