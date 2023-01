Pioli e un Milan a pezzi | parla un noto giornalista | “Mancano i rincalzi”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ildeve rialzare la testa dopo la disfatta contro l’Inter in Supercoppa; sui rossoneri si è espresso un. Nella serata di ieri abbiamo assistito alla finale di Supercoppa traed Inter; i rossoneri sono stati completamente travolti dai ragazzi di Inzaghi. Il tre a zero finale non lascia spazio ad interpretazioni; il match è stato dominato, dall’inizio alla fine, da Dzeko e compagni. Un match che ha messo a nudo tutti i problemi delin una prima fase di 2023 totalmente da dimenticare tra i passi falsi in campionato e l’eliminazione dalla coppa Italia contro il Torino nonostante la superiorità numerica. LaPresseE’ chiaro come la squadra deve ritrovare le sue certezze, quelle che le hanno permesso di vincere lo scudetto nella passata stagione: compattezza, solidità ...