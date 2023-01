Pioli adesso rischia | intrigo Milan-Juve-Tottenham | il valzer in panchina

(Di giovedì 19 gennaio 2023) E’ arrivato il momento dei bilanci dopo la prima parte della stagione in Italia e all’estero. Le ultime partiteno di spostare gli equilibri anche sul fronte delle panchine, sono in corso riflessioni e non sono da escludere soluzioni clamorose. L’ultima condizione caldissima è quella di Stefanoal, la squadra è crollata e il rischio è quello di fallire importanti obiettivi. Gli ultimi 10 giorni dei rossoneri sono stati drammatici. I pareggi contro Roma e Lecce in campionato, l’eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia e la debacle in Supercoppa contro l’Inter. La distanza dalla vetta della classifica in Serie A, occupata dal Napoli, èdi 9 punti. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaI tifosi sono delusi e sono arrivate le prime contestazioni, in particolar modo è diventato di tendenza ...

Tennis Press

E' innegabile, l'azzurro potrebbe svolgere molteplici ruoli nel 4 - 2 - 3 - 1 di Stefano. ... Il Milan Impossibile tenti il colpaccio a certe cifre. Maldini d'altronde è stato chiaro ...La strada più facile da percorrere è che tutti i citati, a partire da, si faccianoun bel bagno di umiltà e tornino a giocare da squadra operaia. Perché i Milan di Sacchi, Capello e ... Esonero Pioli, ora è caos totale in casa Milan: cosa sta succedendo Le prime ipotesi sulle panchine in Serie A: non è da escludere ribaltoni in Juventus e Milan, sono in corso valutazioni dalle dirigenze ...Pioli è realmente a rischio ... Se c’è da pensarla in maniera ottimistica, il Milan nonostante adesso come adesso sia una barca in balia delle onde è ancora secondo in campionato e con un ottavo di ...