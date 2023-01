Pil Italia | Bonomi | “In primo semestre difficoltà | poi robusta ripresa”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’vedrà un“caratterizzato da” sul fronte del Pil, ma dal secondo “l’economia dovrebbe riprendersi in maniera”. Lo ha detto Carlo, presidente di Confindustria, ai microfoni di Radio24, specificando di “temere la frenata degli investimenti. Auspichiamo che ci siano interventi del governo a supporto delle imprese”, ha aggiunto. Quanto alla nostra inflazione “che è da importazione” ed è legata “soprattutto ai costi dell’energia” a “fine anno potrebbe arrivare al 5% o 6%” se non dovessero aumentare i prezzi energetici, ha affermato. “Se il prezzo del gas dovesse mantenersi sui livelli di oggi, l’inflazione potrebbe scendere nel secondoin maniera forte” ha spiegato il ...

