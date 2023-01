Pierfrancesco Favino arriva al cinema L’Ultima Notte Di Amore | tutti i dettagli

Lega Nerd

Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino,, Matilde De Angelis, Stefano Accorsi, Anna Ferzetti e Corrado Guzzanti, ovvero le guest star della prima stagione di "Call My Agent " Italia" la serie comedy in arrivo nel ...Una immersione nello showbiz in cui Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino,, Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti hanno accettato di interpretare se ... L'ultima notte di Amore: trailer del nuovo film con Pierfrancesco Favino L’attrice friulana nella serie Sky con Cortellesi e Sorrentino: «Ero tesissima, accanto a loro ho imparato a lavorare» ...Da domani l’attesa «Call My Agent» su Sky. Remake della fortunatissima «Dix pour cent», con i più popolari personaggi dello spettacolo, da Sorrentino alla Cortellesi ...