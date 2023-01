Piazzapulita | anticipazioni 19 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nuova puntata diin onda stasera, 19, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: l’arresto del boss Matteo Messina Denaro e lo stato della lotta alle mafie in Italia; il ritorno sull’inchiesta Lobby Nera di Fanpage.it per fare un punto; il funzionamento del reddito di cittadinanza.: ospiti 19Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi; il professore dell’Universita Bocconi di Milano Tito Boeri; i giornalisti Francesco Borgonovo, Francesco Cancellato, Massimo Giannini, Gaetano Pecoraro e Nello Trocchia; lo psichiatra Paolo Crepet; Alessandra ...