Piantedosi vs Nordio | perché il governo rischia di andare in tilt

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’Italia è nata su due elementi tra loro contrapposti: da un lato le radici garantiste di Beccaria e Filangieri, dall’altro la lotta contro il brigantaggio con le guardie piemontesi che catturavano i briganti-contadini e li esponevano al pubblico ludibrio. Dopo quasi due secoli quelle contraddizioni sono ancora oggi evidenti. Ed evidenti queste contraddizioni lo sono anche nell’attuale. Da un lato un Guardasigilli, Carlo, che fa di tutto per riportare la giustizia alla dimensione garantista figlia del Settecento riformatore, dall’altro un ministro dell’Interno, Matteo, che su un quotidiano nazionale ha di recente affermato che “lo Stato ha ingaggiato una guerra contro la mafia che non può concedere al nemico dei vantaggi. Alla luce di questo vanno effettuate anche le valutazioni di ordine costituzionale”. ...

Nicola Porro

