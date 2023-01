Piano è meglio. Le città a 30 km/h fanno fare più soldi e allungano la vita

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Approvare un ordine del giorno che inil sindaco a “proclamare Milano30, istituendo il limite di velocità in ambito urbano a 30 km/h”, non vuol dire che in tutto il territorio urbano a Milano le auto dovranno andare al massimo a trenta all’ora. Soprattutto non vuol dire che la gente non potrà lavorare, come twittato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Ricordo al sindaco e al Pd che a Milano la gente vorrebbe anche lavorare…”. La questione è più complessa, prevede molti cambiamenti in più del solo abbassamento del limite orario in. Perché una30 non è solo un limite di velocità, è un modo diverso di intendere la, di concepire lo spazio urbano per renderlo più vivibile e sicuro. In sintesi è il ripensamento della mobilità in due macro aree: da un lato le ...