Agenzia ANSA

IlWti al Nymex e' indello 0,04% a 79,51 dollari al barile. AAA - Pca 19 - 01 - 23 14:54:44 (0377) 5 NNNNIlè ina New York, dove le quotazioni salgono dello 0,14% a 79,69 dollari al barile. . 19 gennaio 2023 Petrolio: in rialzo a New York a 79,69 dollari - Economia Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,14% a 79,69 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...Avviso di rischio - Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di ...