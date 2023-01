Firenze Post

... tra cui una ragazza, residenti a, ritenuti responsabili di lesioni aggravate in concorso ... invitandolo a colpirla; visto che ilnon reagiva, la stessa ragazza dava uno schiaffo al ......di diventare un Tecnico dell'Animazione Socio Educativa e di fare pratica in una RSA a, l'... 'Per ungiovane, non è semplice condividere la scelta di lavorare in RSSA perché molte sono le ... Pescia: ragazzo aggredito da 5 coetanei al Luna Park. Identificati e denunciati per lesioni aggravate Sarebbero stati in cinque, fra i quali una ragazza usata come "esca", ad aggredire un coetaneo al Luna Park di Pescia. Sono stati identificati e denunciati dalla polizia per lesioni aggravate. I fatti ...Cinque minorenni, tra cui una ragazza, sono stati identificati e denunciati dalla polizia per lesioni aggravate nei confronti di un coetaneo. I fatti risalgono all'11 dicembre scorso nei pressi di un ...