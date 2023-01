“Perché la Rai ha deciso così” Flavio Insinna | cosa succede a L’Eredità | “Lui è furioso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023)fuorioso per la decisione della Rai. Il popolare conduttore è uno dei punti fermi della televisione pubblica e il suo programma “” fa sempre ottimi ascolti sbaragliando la concorrenza. Ovviamente lui è molto orgoglioso di questi risultati e già in una occasione non ha nascosto il suo disappunto per certe scelte. Come sapete i mondiali hanno spinto la Rai a sospendere e cambiare orari a molti show del palinsesto. Quando è toccato aannunciare il cambio d’orario per “” il conduttore non ha fatto nulla per nascondere l’amarezza: “Abbiamo unada dirvi che a noi non fa piacere ma la prendiamodeve essere”. Il cambiamento non è stato l’unico e lui ha ironizzato: “Con tutti ...