Per la collezione autunno inverno 2023-24 Louis Gabriel Nouchi trae ispirazione da American Psycho di Bret Easton Ellis Ecco perché oggi tutti ne parlano

Leggi su amica

(Di giovedì 19 gennaio 2023) foto: gettyimages Pareva impossibile vedere i grandi occhioni blu di Lucas Bravo in una versione meno gigiona. Ma tant’è. In effetti, lo sguardo languido c’è anche ora che, tolti i panni da chef (bonazzo) diin Emily in Paris, ha indossato quelli di un serial killer. È successo per la sfilata2024 ene. L’attore ha aperto la sfilata di LGN alla Paris Fashion Week Uomo indossando un ampio cappotto nero sciancrato completamente abbottonato e schizzi di sangue (finto) sul viso. Sulla pista di Garage Amelot, nell’11° arrondissement di Parigi, il designer francese ha presentato la sua nuovaper il prossimo ...