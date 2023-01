Per i 18enni un anno di ingressi gratuiti all’Accademia Carrara

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bergamo. Una card in omaggio a tutti i maggiorenni per entrare gratuitamentedurante tutto il 2023. In occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, Accademiadà avvio a un’iniziativa che coinvolge i giovani dei 243 comuni della provincia bergamasca che nel 2023 compiono 18 anni. Con il progetto Sboccia con la– nato insieme ad Adecco, partner sostenitore – il museo regala laCard a tutti i neo-maggiorenni nati nel 2005 e ancora residenti nel territorio, con la possibilità di entrare gratuitamente in museo per tutto l’. Un’iniziativa pensata per le nuove generazioni che coinvolge circa 12mila giovani, finalizzata sia alla promozione del patrimonio artistico e culturale cittadino, grazie all’opportunità di poter accedere ...

Ticino Notizie

'Dennis e Riccardo vivonosempre': è scrittoricordare i duemorti in scooter nel dicembre scorso lungo la Circonvallazione Ostiense. A fianco tante corone di fiori. Alessandro è stato ...Siamo, 20enni, 30enni che fanno anche errori. In Italia, ti incolpano moltoil tuo successo . Vorrei vivere la mia vita normalmente, come tutti gli altri". Cosa hanno portato la Francia e ... Trecate, debutto vincente per il 18enne Raffaele Miraglia (SS ... L’incontro è avvenuto durante la cerimonia per lo scambio degli auguri con la popolazione. Assegnate le menzioni sportive, umanitarie e culturali ...Già 4 persone sono state uccise con pena capitale in seguito allo seguito allo scoppio delle proteste IRAN – “Un manifestante, Javad Rouhi, ha ricevuto tre condanne a morte per tre accuse diverse, tra ...