Per capire cos’è lo sport | bisogna guardare Murray il nuovo Connors

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Per dirla come la vecchietta di “Harry ti presento Sally”, «prendo quello che ha preso lei». Ma lei stavolta è un lui. Si chiama Andy. Anni 35. Quando ne aveva nove, col fratello si salvò da un folle assassino che fece irruzione a scuola e ne uccise sedici. Molto più semplicemente, anni dopo, con un’anca nuova, ha conquista il terzo degli Open d’Australia. Al primo turno ha battuto in cinque set Matteo Berrettini, annullandogli un match point. Due giorni dopo, ha rimontato due set all’australiano Kokkinakis e ha vinto al quinto set in un match durato cinque ore e 45 minuti. Trascinando quell’anca che lo porta a una camminata molto simile a una zoppia. Di arrendersi, Andy, non ha mai voluto sentir parlare. E ha giocato punto su punto. Uno alla volta. Ricordando che nella vita non si diventa mai numeri uno per caso. In ogni casa in cui si ama lo ...