Per Bergamo Brescia capitale della cultura il progetto speciale di Abbonamento Musei

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’associazioneha presentato mercoledì 18 gennaio a Palazzo Lombardia l’edizionediLombardia per il 2023 pensata appositamente per. L’iniziativa è sostenuta da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.è il servizio che riunisce l’offerta di tre regioni, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, in un solo circuito di 480 realtàli e artistiche, comprendente collezioni, mostre,, ville, palazzi storici, parchi, giardini, monumenti e luoghi inaspettati, cui gli abbonati possono accedere gratuitamente. L’consiste in una ...

IL GIORNO

...altrui Marco è stato portato in codice rosso con l'eliambulanza al Papa Giovanni di, dove è deceduto dopo una settimana di agonia. Da quel piccolo corpo erano stati prelevati gli organi...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di, Atalanta e Spezia si affrontano nel match validogli Ottavi di Finale della Coppa Italia ... Bergamo, padre dona polmone per salvare il figlio: primo trapianto da vivente in Italia - Cronaca In seguito a una brutale discussione con la madre e alla denuncia di quest’ultima, il giudice, in considerazione del suo comportamento aggressivo, le impone un severo ordine restrittivo: in attesa del ...Capitale della cultura, Procida passa il testimone a Bergamo e Brescia La scelta di Procida come Capitale della Cultura 2022 "è stata una scelta molto… Leggi ...